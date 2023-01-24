Сенатор США хочет запретить TikTok по всей стране

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“TikTok — это черный ход Китая в жизнь американцев. Он угрожает приватности наших детей, а также их психическому здоровью”, — заявил он.

“Теперь я введу законодательство, чтобы запретить его по всей стране”, — сказал Хоули.

Он не сообщил, когда законопроект будет представлен. В TikTok заявили, что Хоули выбрал неправильный подход.

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“Призыв сенатора Хоули к полному запрету TikTok использует фрагментарный подход к национальной безопасности и фрагментарный подход к широким отраслевым вопросам, таким как безопасность данных, конфиденциальность и вред в Интернете”, — сказала пресс-секретарь Брук Оберветтер.

“Мы надеемся, что он сосредоточит свои усилия на комплексном решении этих вопросов, а не будет делать вид, что запрет одного сервиса решит любую из проблем, которые его беспокоят, или сделает американцев более безопасными”, — добавила она.

Дополнение

Операции TikTok, принадлежащие Китаю, вызывают беспокойство по поводу национальной безопасности, заявил директор ФБР Крис Рэй, отметив риск того, что правительство Китая может использовать приложение для обмена видео как средство воздействия на пользователей или контроля устройств.

Справка

TikTok — (известный в Китае как Douyin, кит. 抖音, пин. Dǒuyīn duǎn shìpín, “короткое видео Доуинь”) ー китайское соцмедийное приложение для создания и распространения видеофайлов и онлайн-трансляций. Сервис запущен в сентябре 2016 года китайской компанией ByteDance. Это самая популярная платформа для коротких видео в Азии, которая распространилась на другие части мира и быстро набирает популярность.

Приложение позволяет пользователям создавать музыкальные, танцевальные, комедийные и другие видео. Количество пользователей приложения достигло 1 млрд из 170 стран.