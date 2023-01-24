Сенатор США хоче заборонити TikTok по всій країні

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 9418 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 19762 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 31470 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 41672 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 73255 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 49996 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 103924 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 75686 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61901 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119441 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5.9м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 46326 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 36768 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 92872 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 37323 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 33533 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 73259 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 93366 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 103924 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 226320 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 275763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 33853 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 37633 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29862 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34095 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49530 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Сенатор США хоче заборонити TikTok по всій країні

Київ • УНН

 • 1571606 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Американський сенатор Джош Хоулі від Республіканської партії, заявив у вівторок, що представить законопроект про заборону додатку для створення коротких відеороликів TikTok у Сполучених Штатах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Сенатор США хоче заборонити TikTok по всій країні

Цитата

“TikTok — це чорний хід Китаю в життя американців. Він загрожує приватності наших дітей, а також їхньому психічному здоров’ю”, — заявив він.

“Тепер я запроваджу законодавство, щоб заборонити його по всій країні”, — сказав Хоулі.

Він не повідомив, коли законопроект буде представлений. У TikTok заявили, що Хоулі обрав неправильний підхід.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Працівники TikTok можуть вирішувати, що стане вірусним — ЗМІ

“Заклик сенатора Хоулі до повної заборони TikTok використовує фрагментарний підхід до національної безпеки і фрагментарний підхід до широких галузевих питань, таких як безпека даних, конфіденційність і шкода в Інтернеті”, — сказала прессекретар Брук Оберветтер.

“Ми сподіваємося, що він зосередить свої зусилля на комплексному вирішенні цих питань, а не вдаватиме, що заборона одного сервісу вирішить будь-яку з проблем, які його турбують, або зробить американців безпечнішими”, — додала вона.

Доповнення

Операції TikTok, що належать Китаю, викликають занепокоєння щодо національної безпеки, заявив директор ФБР Кріс Рей, зазначивши ризик того, що уряд Китаю може використовувати додаток для обміну відео як засіб впливу на користувачів або контролю пристроїв.

Довідка

TikTok — (відомий у Китаї як Douyin, кит. 抖音, пін. Dǒuyīn duǎn shìpín, “коротке відео Доуїнь”) ー китайський соцмедійний застосунок для створення та поширення відеофайлів та онлайн-трансляцій. Сервіс запущено у вересні 2016 китайською компанією ByteDance. Це найпопулярніша платформа для коротких відео в Азії, яка поширилася на інші частини світу і швидко набирає популярність.

Застосунок дозволяє користувачам створювати музичні, танцювальні, комедійні та інші відео. Кількість користувачів програми сягнула 1 млрд з 170 країн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02