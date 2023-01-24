Сенатор США хоче заборонити TikTok по всій країні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Американський сенатор Джош Хоулі від Республіканської партії, заявив у вівторок, що представить законопроект про заборону додатку для створення коротких відеороликів TikTok у Сполучених Штатах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
“TikTok — це чорний хід Китаю в життя американців. Він загрожує приватності наших дітей, а також їхньому психічному здоров’ю”, — заявив він.
“Тепер я запроваджу законодавство, щоб заборонити його по всій країні”, — сказав Хоулі.
Він не повідомив, коли законопроект буде представлений. У TikTok заявили, що Хоулі обрав неправильний підхід.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Працівники TikTok можуть вирішувати, що стане вірусним — ЗМІ
“Заклик сенатора Хоулі до повної заборони TikTok використовує фрагментарний підхід до національної безпеки і фрагментарний підхід до широких галузевих питань, таких як безпека даних, конфіденційність і шкода в Інтернеті”, — сказала прессекретар Брук Оберветтер.
“Ми сподіваємося, що він зосередить свої зусилля на комплексному вирішенні цих питань, а не вдаватиме, що заборона одного сервісу вирішить будь-яку з проблем, які його турбують, або зробить американців безпечнішими”, — додала вона.
Доповнення
Операції TikTok, що належать Китаю, викликають занепокоєння щодо національної безпеки, заявив директор ФБР Кріс Рей, зазначивши ризик того, що уряд Китаю може використовувати додаток для обміну відео як засіб впливу на користувачів або контролю пристроїв.
Довідка
TikTok — (відомий у Китаї як Douyin, кит. 抖音, пін. Dǒuyīn duǎn shìpín, “коротке відео Доуїнь”) ー китайський соцмедійний застосунок для створення та поширення відеофайлів та онлайн-трансляцій. Сервіс запущено у вересні 2016 китайською компанією ByteDance. Це найпопулярніша платформа для коротких відео в Азії, яка поширилася на інші частини світу і швидко набирає популярність.
Застосунок дозволяє користувачам створювати музичні, танцювальні, комедійні та інші відео. Кількість користувачів програми сягнула 1 млрд з 170 країн.