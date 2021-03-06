Сенат США одобрил пакет экономических стимулов Байдена на 1,9 трлн долл. после ночи голосования

Детали

По партийной линии было отдано 50 голосов против 49. Теперь ожидается, что закон вернется в Палату представителей для окончательного голосования, прежде чем Байден подпишет его.

Это голосование, как указано, испытало демократов на единство, ведь документ является высшим законодательным приоритетом администрации Байдена, и его необходимо было принять до 14 марта, когда закончится срок выплаты помощи по безработице для миллионов американцев.

Однако, неожиданное противодействие со стороны сенатора от Западной Вирджинии Джо Манчина, который выступил за ограничение доплат по страхованию, предусмотренных в законопроекте, в пятницу остановила работу Сената, пишет издание.

"Демократы продолжали голосования в Сенате 11 часов и 50 минут, что стало самым продолжительным периодом в новейшей истории", - пишет издание.

Указано, что этот "спор" стал признаком власти демократа-центриста в Сенате, где распределение голосов между партиями демократов и республиканцев составляет 50 на 50 и демократы контролируют минимально возможное большинство, и является примером того, как один сенатор "может сорвать повестку дня президента".

Но после долгих переговоров и множества других поправок, которые нужно было рассмотреть, Манчин, как отмечается, наконец согласился продлить еженедельные выплаты пособия по безработице в размере 300 долларов до 6 сентября, примерно на месяц меньше, чем предполагали демократы. Также он внес и другую правку.

Что предусматривает План спасения Америки от Байдена

В январе текущего года президент Байден выступил с заявлением по поводу плана стимулирования американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью 1,9 триллиона долларов.

Согласно представленному плану, более 400 миллиардов долларов будут потрачены на вакцинацию, проведение тестов, появление новых рабочих мест в сфере общественного здравоохранения, открытие школ и выплату отпускных по семейным обстоятельствам, а также на создание инфраструктуры, которая позволит осуществить введение 100 миллионов доз вакцины за первые 100 дней президентства Байдена.

Часть американцев, соответствующих определенным критериям, получат дополнительно 1400 долларов в виде прямых выплат. Люди, оставшиеся без работы, будут еженедельно получать федеральное пособие по безработице в размере 400 долларов вплоть до сентября 2021 года.

План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из арендуемого жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты.

Уровень минимальной заработной платы на федеральном уровне будет увеличен с нынешних 7,25 долларов в час до 15 долларов в час.

Ведомства и компании в сфере общественного транспорта получат помощь в размере 20 миллиардов долларов, также будут предложены гранты и ссуды малому бизнесу.

Критика

Политики-республиканцы критикуют пакет за его большой объем, а также выступают против отдельных положений проекта, пишет Голос Америки.

Некоторые экономисты также предостерегли, что принятие законодательства может побудить к инфляции и негативно сказаться на доступе к финансам стран с развивающимися экономиками.

Согласно данным опросов, большинство американцев поддерживают принятие такого пакета стимулов.