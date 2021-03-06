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Сенат США схвалив пакет економічних стимулів Байдена на 1,9 трлн дол. після ночі голосування

Сенат США схвалив пакет економічних стимулів Байдена на 1,9 трлн дол. після ночі голосування

Київ • УНН

 • 23049 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Сенат США ухвалив план президента Сполучених Штатів Джо Байдена з надання допомоги через COVID-19 обсягом 1,9 трильйона доларів в суботу після ночі голосування і 12-годинної боротьби за те, щоб змусити одного демократа підтримати план партії щодо критично важливого питання. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

По партійній лінії було віддано 50 голосів проти 49. Тепер очікується, що закон повернеться в Палату представників для остаточного голосування, перш ніж Байден підпише його.

Це голосування, як вказано, випробувало демократів на єдність, адже документ є вищим законодавчим пріоритетом адміністрації Байдена, і його необхідно було ухвалити до 14 березня, коли закінчиться термін виплати допомоги із безробіття для мільйонів американців.

Однак, несподівана протидія з боку сенатора від Західної Вірджинії Джо Манчіна, який виступив за обмеження доплат із страхування, передбачених в законопроекті, в п'ятницю зупинила роботу Сенату, пише видання.

"Демократи продовжували голосування в Сенаті 11 годин і 50 хвилин, що стало найтривалішим періодом в новітній історії", - пише видання.

Вказано, що ця "суперечка" була ознакою влади демократа-центриста в Сенаті, де розподіл голосів між партіями демократів та республіканців становить 50 на 50 і демократи контролюють мінімально можливу більшість, і прикладом того, як один сенатор "може зірвати порядку денного президента".

Але після довгих переговорів і безлічі інших поправок, які потрібно було розглянути, Манчін, як зазначається, нарешті погодився продовжити щотижневі виплати допомоги з безробіття обсягом 300 доларів до 6 вересня, приблизно на місяць менше, ніж припускали демократи. Також він вніс й іншу правку.

Що передбачає План порятунку Америки від Байдена

У січні поточного року президент Байден виступив із заявою з приводу плану стимулювання американської економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю 1,9 трильйона доларів.

Відповідно до представленого плану, понад 400 мільярдів доларів будуть витрачені на вакцинацію, проведення тестів, появу нових робочих місць у сфері охорони громадського здоров'я, відкриття шкіл та виплату відпускних за сімейними обставинами, а також на створення інфраструктури, яка дозволить здійснити введення 100 мільйонів доз вакцини за перші 100 днів президентства Байдена.

Частина американців, які відповідають певним критеріям, отримають додатково 1400 доларів у вигляді прямих виплат. Люди, що залишилися без роботи, будуть щотижня отримувати федеральну допомогу з безробіття в 400 доларів аж до вересня 2021 року.

План Байдена також передбачає продовження до вересня мораторію на виселення людей з житла, що орендується, і вилучень банками майна, закладеного під іпотечні кредити.

Рівень мінімальної заробітної плати на федеральному рівні буде збільшено з нинішніх 7,25 доларів на годину до 15 доларів на годину.

Відомства і компанії в сфері громадського транспорту отримають допомогу обсягом 20 мільярдів доларів, також будуть запропоновані гранти і позики малому бізнесу.

Критика

Політики-республіканці критикують пакет за його великий обсяг, а також виступають проти окремих положень проекту, пише Голос Америки.

Деякі економісти також застерегли, що ухвалення законодавства може спонукати до інфляції та негативно позначитись на доступі до фінансів країн з економіками, що розвиваються.

Згідно з даними опитувань, більшість американців підтримують ухвалення такого пакету стимулів.

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