Сенат Флориды поддержал законопроект о вооружении сотрудников школ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Сенат американского штата Флорида поддержал законопроект о вооружении сотрудников школ в ответ на стрельбу в Паркленде. Об этом сообщает Miami Herald, передает УНН.
"Этот законопроект изменит нынешнюю ситуацию. Когда его примут, все изменится", - сказал сенатор Билл Гальвано, инициатор законопроекта.
Согласно с законопроектом, школьный округ сам будет принимать решение о программе "Маршал". При этом, оружие не может быть у учителя, который работает в классе. Вооружен может быть только хозяйственный персонал школы или учитель, который работает на вспомогательной основе. При этом те, кто получит право на ношение оружия, должны иметь опыт службы в армии или на курсах подготовки офицеров запаса.
Напомним, Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида в понедельник одобрил пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийства 17 человек в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд.