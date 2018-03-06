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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56935 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67693 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70648 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105302 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99022 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104253 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111253 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117053 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сенат Флориды поддержал законопроект о вооружении сотрудников школ

Сенат Флориды поддержал законопроект о вооружении сотрудников школ

Киев  •  УНН

 • 9099 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Сенат американского штата Флорида поддержал законопроект о вооружении сотрудников школ в ответ на стрельбу в Паркленде. Об этом сообщает Miami Herald, передает УНН

"Этот законопроект изменит нынешнюю ситуацию. Когда его примут, все изменится", - сказал сенатор Билл Гальвано, инициатор законопроекта.

Согласно с законопроектом, школьный округ сам будет принимать решение о программе "Маршал". При этом, оружие не может быть у учителя, который работает в классе. Вооружен может быть только хозяйственный персонал школы или учитель, который работает на вспомогательной основе. При этом те, кто получит право на ношение оружия, должны иметь опыт службы в армии или на курсах подготовки офицеров запаса.

Напомним, Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида в понедельник одобрил пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийства 17 человек в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд.

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