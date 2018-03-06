Сенат Флориды поддержал законопроект о вооружении сотрудников школ

"Этот законопроект изменит нынешнюю ситуацию. Когда его примут, все изменится", - сказал сенатор Билл Гальвано, инициатор законопроекта.

Согласно с законопроектом, школьный округ сам будет принимать решение о программе "Маршал". При этом, оружие не может быть у учителя, который работает в классе. Вооружен может быть только хозяйственный персонал школы или учитель, который работает на вспомогательной основе. При этом те, кто получит право на ношение оружия, должны иметь опыт службы в армии или на курсах подготовки офицеров запаса.

Напомним, Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида в понедельник одобрил пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийства 17 человек в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд.