Сенат Флориди підтримав законопроект про озброєння співробітників шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Сенат американського штату Флорида підтримав законопроект про озброєння співробітників шкіл у відповідь на стрілянину в Паркленді. Про це повідомляє Miami Herald, передає УНН.
"Цей законопроект змінить нинішню ситуацію. Коли його приймуть, все зміниться", - сказав сенатор Білл Гальвано, ініціатор законопроекту.
Згідно з законопроектом, шкільний округ сам буде приймати рішення про програму "Маршал". При цьому, зброя не може бути у вчителя, який працює в класі. Озброєний може бути тільки господарський персонал школи або вчитель, який працює на допоміжній основі. При цьому ті, хто отримає право на носіння зброї, повинні мати досвід служби в армії або на курсах підготовки офіцерів запасу.
Нагадаємо, Верхня палата законодавчої асамблеї (парламенту) американського штату Флорида в понеділок схвалила пакет законопроектів, націлених на запобігання трагедій, подібних вбивству 17 осіб у середній школі Stoneman Douglas High School у місті Паркленд.