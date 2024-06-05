Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

В последнее время Национальная аграрная академия наук Украины оказалась в центре внимания как потенциально коррумпированная структура. В распоряжении УНН есть документы, свидетельствующие об использовании сельскохозяйственных предприятий НААН в качестве "технических прокладок", а их земель – в схемах скрытой аренды.

Речь о государственном предприятии "Опытное хозяйство "Искра" и государственном предприятии "Опытное хозяйство "Надежда" – оба принадлежат к Институту сельского хозяйства Северного Востока Национальной академии аграрных наук Украины. Основным видом деятельности обоих предприятий является выращивание зерновых культур, оба годами якобы обрабатывали тысячи гектаров пахотных земель - однако куда их это привело?

Убыточность и задолженность

Открытая информация свидетельствует о старте процедуры банкротства и открытии ликвидационной процедуры относительно ГП "Искра". Все движимое имущество предприятия арестовано, в соответствии с исполнительными производствами в 2017-2023 гг. Кстати, в собственности предприятия 17 транспортных средств, среди которых самосвалы, легковые авто, цистерны, прицепы и ни одного комбайна. Часть техники из прошлого века, например, самосвал 1986 года. Компания является должником, согласно 15-ти исполнительным производствам.

Подобная ситуация и с ГП "Надежда". Хотя это предприятие, согласно последней имеющейся в открытых источниках информации, не начинало процедуру банкротства. На начало 2022 года предприятие имело более 1,2 млн грн задолженности по налогам. Все движимое имущество предприятия также арестовано - за предприятием закреплено 19 транспортных средств, среди которых, в частности, прицеп 1967 года. Также, в соответствии с исполнительными производствами 2023-2024 гг., арестован урожай подсолнечника 2023 года, семена пшеницы "элита" 21,1 т. Компания также указана должником по 10 исполнительным производствам.

Результаты анализа публичных финансов предприятий свидетельствуют о недостаточном показателе текущей ликвидности, высоком уровне дебиторской задолженности, убыточности.

● Ликвидность и платежеспособность предприятий

"Искра" имеет недостаточный показатель текущей ликвидности (отношение краткосрочных активов к текущим обязательствам), коэффициент текущей ликвидности в 2022-2023 годах находился на уровне 0,76-0,68 соответственно при норме 2. В "Надежде" ситуацию можно охарактеризовать как катастрофическую – ее показатель текущей ликвидности на уровне 0,3.

Такая ситуация свидетельствует о вероятных проблемах предприятий при осуществлении расчетов по краткосрочным обязательствам с контрагентами.

● Эффективность использования активов компаний

ГП "Искра" имеет чрезмерно высокий показатель дебиторской задолженности за реализованные товары, работы, услуги – 10,1 и 20,9 млн грн в 2022 и 2023 годах соответственно. Данные объемы дебиторской задолженности почти равны объемам годовой выручки - 13,9 и 23,3 млн грн в 22-23 годах соответственно. Это говорит о том, что компания продает почти всю свою продукцию в долг и не получает взамен реальных живых денег за нее. В целом публичные финансы обоих предприятий свидетельствуют о крайне неэффективном управлении активами.

● Рентабельность предприятий

Судя по финансовой отчетности, "Искра" является глубоко убыточным предприятием. В частности, в 2022 году предприятие имело убыток от операционной деятельности в целом на сумму 2,6 млн грн, а в 2023 году – 1,3 млн грн. То есть доход от реализации даже не перекрывал себестоимости реализованной продукции. Чистый убыток компании за 22 -23 гг. составляет 5,7 и 4,6 млн грн соответственно, что почти равно размеру уставного капитала компании (6,4 млн грн). Общий объем накопленных убытков компании за весь период функционирования составляет 14,7 млн грн, что значительно больше уставного капитала.

Анализ публичных финансов "Надежды" также свидетельствует о убыточности предприятия. В частности в 22 и 23 гг. компания имела убыток от операционной деятельности на уровне 5,7 млн грн и 4,6 млн грн соответственно. Доход так же, как и у "Искры", не перекрывал себестоимости реализованной продукции. Чистый убыток компании за 22-23 гг. составляет 10 и 9,9 млн грн соответственно, что превышает размер уставного капитала компании (9,8 млн грн). Общий объем накопленных убытков компании за весь период функционирования составляет 37,9 млн грн, что в несколько раз больше уставного капитала.

Интересно, что оба предприятия регулярно дофинансируются учредителем, то есть НААН, а "Искра", которая уже передана Фонду госимущества, теперь получает средства от ФГИУ.

Кроме того, публичные финансы свидетельствуют о чрезмерной изношенности основных средств предприятий, обновление которых не происходит. Также, вероятно, идет речь о переоцененности нематериальных активов, балансовая стоимость которых завышена.

Кстати, оба предприятия уже проигрывали суды с налоговой на взыскание миллионной задолженности по налогам. Кроме того, "Искра", по состоянию на февраль этого года, была должником по выплате заработной платы на сумму более 830 тысяч гривен. Вряд ли ситуация с тех пор изменилась.

Поэтому возникает вопрос относительно возделывания земель - не идет ли речь о скрытой аренде земель. Однако, к этому мы еще вернемся.

В распоряжении УНН есть документы, удостоверяющие, что несмотря на плачевную ситуацию ГП проводили активные действия по купле-продаже товаров и услуг, однако, эти операции тоже демонстрируют много интересного.

"Искра"

Текущая операционная деятельность "Искры" в период 2019 – 23 гг. демонстрирует присутствие контрагентов, которые одновременно были поставщиками и покупателями продукции компании:

- ООО "Альянс"

- СООО "БАТЬКИВЩИНА"

- ООО "Млын-2018"

- ФХ "УКР-АГРО-СВИТ"

В частности в 2020-2021 годах компания приобрела у ООО "Альянс" услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции на общую сумму 25,3 млн грн и в те же годы провела реализацию на ООО "Альянс" продукции (гречка, кукуруза, подсолнечник, ячмень) на сумму 34,9 млн грн.

Аналогичная ситуация со СООО "Батькивщина", у которого в 2019-2020 годах компания приобрела товарно-материальных ценностей на общую сумму 9,7 млн грн и в те же годы осуществила реализацию "Батькивщине" продукции на сумму 20,7 млн грн, в основном реализация посевов кукурузы.

ООО "Млын-2018" и ФХ "УКР-АГРО –СВИТ" работают по аналогичному принципу - они являются одновременно основными поставщиками и покупателями продукции ГП "ОГ "Искра" ИСГ СВ НААН.

Ввиду стабильно глубокой убыточной деятельности ГП "Искра" такие операции достоверно свидетельствуют о том, что предприятие используется как "техническая прокладка" деятельности упомянутых выше компаний. И такая схема работы приводит к тому, что ГП "Искра" накапливает убытки, таким образом осуществляя трансфер своей потенциальной прибыли на те предприятия, которые используют ее как "техническую прокладку" в своей деятельности.

"Надежда"

Среди контрагентов "Надежды" мы встречаем все тоже СООО "Батькивщина".

В частности в 2019-2020 годах компания приобрела у СООО "Батькивщина" услуг, удобрений, семян, средств защиты растений на общую сумму 24,5 млн грн и в те же годы провела реализацию на "Батькивщину" продукции, в основном незавершенное производство кукурузы (то есть посевы) на сумму 21,9 млн грн.

Аналогичная ситуация у "Надежды" с фермерским хозяйством "Кириченко М" (теперь "Агро-Боровая"), у которого в 2022-2023 годах компания приобрела различных товаров и услуг на общую сумму 21,9 млн грн и в те же годы осуществила реализацию на ФХ "Кириченко М" на сумму 16,1 млн грн, в основном реализация посевов подсолнечника урожая 2022 года.

В целом картинка аналогична тому, что демонстрирует "Искра", то есть можем предполагать, что эта ГП также используется как "техническая прокладка".

Скрытая аренда земель

Следует отметить, что деятельность "Искры" и "Надежды" привлекала внимание правоохранителей. Так судебные документы от 2022 года свидетельствуют, что правоохранители заподозрили нарушение земельного законодательства при использовании земель ГП. Это стало предметом уголовного производства.

"Так, в рамках реализации противоправной схемы по получению теневых прибылей, подконтрольные группам влияния руководители государственных предприятий и институтов НААН Украины и других предприятий, в результате злонамеренной договоренности между собой, заключают недействительные сделки с подконтрольными им частными предприятиями по получению услуг по обработке земель (посевная, сбор урожая, закупка удобрений, семян и средств защиты растений, культивация земли и т.д.), которые фактически являются скрытой арендой государственных земель, и осуществляют выращивание урожая путем сотрудничества с частными субъектами хозяйственной деятельности. При этом, все расчеты с подконтрольными частными компаниями за предоставленные услуги осуществляются за наличные, а финансовые операции отражаются в налоговой отчетности от предприятий, для которых такая деятельность не свойственна, тем самым искусственно формируют налоговый кредит", - говорится в судебных документах.

В тех же судебных документах указывается, что следователи установили "факты злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Опытное хозяйство "Искра" и ГП "Опытное хозяйство Агрофирма "Надежда" Института сельского хозяйства Северного Востока НААН путем самовольного использования для собственного обогащения и в интересах СООО "Батькивщина" земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности площадью более 3,5 тыс. га за пределами населенных пунктов на территории Перекрестовского сельского совета Роменского района для выращивания сельскохозяйственных культур, незаконной обработки земель и посевов таких культур, их дальнейшей реализации СООО "Батькивщина" по заниженным ценам".

Кроме того, тогда же осуществлялось досудебное "расследование по факту того, что должностные лица ГП "ОХ "Искра" по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Альянс" с целью незаконного обогащения с начала апреля 2020 самовольно, без документов, удостоверяющих право собственности или право пользования земельными участками государственной формы собственности, действуя в интересах указанного общества, силами и средствами ООО "Альянс" осуществляют обработку земли площадью 1,4 тыс. га.".

Правоохранители указывали, что урожай у предприятий выкупается по заниженной стоимости.

"Кроме того для формирования неофициальных прибылей должностными лицами государственных предприятий и институтов НААН Украины при предоставлении сведений в местные органы статистики систематически осуществляется документальное занижение урожайности в несколько раз по сравнению с местными агропромышленными предприятиями. В свою очередь, разница от фактических выращенных объемов реализуется за наличные или завозится на хранение в элеваторы под документами других предприятий, а документальные материалы о происхождении указанной продукции подделываются", - видим во все тех же судебных документах.

Следовательно, частные предприятия активно снимали сливки, а ГП взамен получали задолженность и убытки. И все это в дополнение к нарушениям земельного законодательства – сокрытие фактической аренды земель для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Кстати, Роменский район Сумской области, в котором расположены упоминаемые ГП, эксперты Vkursi Agro, которые провели в 2021 году исследование использования государственных сельхозземель, ставили среди лидеров по масштабности незаконного использования этих земель и теневой аренды, наносящей миллионные убытки государству.

В таких условиях встает еще один вопрос – сохранение качества земель. Ведь пришлые частные предприятия, работающие на не вполне законных основаниях, вряд ли беспокоятся о сохранении плодородия почв в перспективе. И этот вопрос тоже задавал в разрезе "Искры" и "Надежды". В частности речь шла о снижении содержания гумуса в почве, а следовательно и снижении плодородия земель, которые "обрабатывают" ГП. Однако, формально вопрос был снят, в частности, из-за замечания к процедуре проведения экспертизы грунта. Но из финансовых документов предприятий мы узнаем, что они годами закупали сотни тонн жидкого аммиака (при чем у тех же частников, которые обрабатывали земли). Этот аммиак вносился в качестве удобрения и хотя говорить, что этот вид удобрения однозначно плохой мы не можем, но он беспрекословно требует принятия мер для сохранения плодородия земель. А вот проводились ли эти мероприятия - вопрос открытый.

Странные закупки

Только в течение 2019 года ГП "Надежда" закупило более 1,7 т сливочного масла на общую сумму более 231 тыс. гривен без НДС. Такая "любовь" к маслу наблюдалась и в течение 20-23 гг. – Всего за эти годы было закуплено более 12,5 т этого продукта на общую сумму более 1,5 млн грн.

Возникает вопрос - они заработную плату работникам выдавали сливочным маслом? А еще яблочным повидлом, крендельками и куличами, которые тоже значатся среди закупок "Надежды".

Вместо выводов

Можно сколько угодно размышлять о трудной судьбе государственных предприятий, а тем более аграрных, в нашем государстве. Однако, следует задаться вопросом, а была бы эта судьба столь затруднительной, если бы стоящие во главе не участвовали в серых схемах передачи земель в аренду за "кэш", а вместо этого выполняли возложенные на них функции и соблюдали закон?

Добавим

Экс-министр агрополитики Николай Сольский рассказал, как Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли, получая за это наличные средства. При этом, во многих случаях НААН и ее госпредприятия не могли даже подтвердить свое право пользования этими земельными участками.