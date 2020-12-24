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“Секс в большом городе” возвращается на экраны

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Популярная франшиза “Секс в большом городе” может вернуться на маленький экран в качестве мини-сериала стримингового сервиса HBO Max. Об этом со ссылкой на источники сообщили издания Page Six и Deadline, передает УНН.

“Секс в большом городе” возвращается на экраны

Так, по неофициальным данным, новый сериал будет включать весь оригинальный каст, кроме исполнительницы роли Саманты Джонс Ким Кэтролл, которая неоднократно заявляла, что она не заинтересована в возвращении.

Сообщается, что новый сериал не будет перезапуском. В сентябре прошлого года исполнительница главной роли оригинального сериала Сара Джессика Паркер сказала Entertainment Tonight, что ей будет интересно сняться в “некоторых эпизодах сериала ”Секс в большом городе", отметив: “я бы не назвала это перезагрузкой, я бы назвала это “повторным визитом”.

Отметим, что получасовое оригинальное шоу “Секс в большом городе” длилось шесть сезонов и включало 94 серии, которые транслировались на канале HBO с 1998 по 2004 год. За ним последовали два художественных фильма в 2008 и 2010 годах.

Приквел сериала “Дневники Кэрри” стартовал на канале CW в 2013 году, где Анна София Робб играла молодую Кэрри Брэдшоу, он длился два сезона.

Как сообщал УНН, авторы сериала “Мандалорец” в заключительном эпизоде второго сезона вышедшего недавно анонсировали очередной спин-офф во вселенной “Звездных войн”.

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