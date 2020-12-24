"Секс у великому місті" повертається на екрани
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Популярна франшиза "Секс у великому місті" може повернутися на маленький екран в якості міні-серіалу стрімінгового сервісу HBO Max. Про це з посиланням на джерела повідомили видання Page Six і Deadline, передає УНН.
Так, за неофіційними даними, новий серіал буде включати весь оригінальний каст, крім виконавиці ролі Саманти Джонс Кім Кетролл, яка неодноразово заявляла, що вона не зацікавлена в поверненні.
Повідомляється, що новий серіал не буде перезапуском. У вересні минулого року виконавиця головної ролі оригінального серіалу Сара Джессіка Паркер сказала Entertainment Tonight, що їй буде цікаво знятися в "деяких епізодах серіалу "Секс у великому місті", зазначивши: "я б не назвала це перезавантаженням, я б назвала це "повторним візитом".
Відзначимо, що півгодинне оригінальне шоу "Секс у великому місті" тривало шість сезонів і включало 94 серії, які транслювалися на каналі HBO з 1998 по 2004 рік. За ним послідували два художні фільми в 2008 і 2010 роках.
Пріквел серіалу "Щоденники Керрі" стартував на каналі CW в 2013 році, де Анна Софія Робб грала молоду Керрі Бредшоу, він тривав два сезони.
Як повідомляв УНН, автори серіалу "Мандалорець" у заключному епізоді другого сезону, який вийшов недавно, анонсували черговий спін-офф у всесвіті "Зоряних воєн".