Секретарь СНБО Умеров имеет статус свидетеля по делу о легализации 460 млн грн - НАБУ и САП
Киев • УНН
Рустем Умеров стал свидетелем по делу о легализации 460 млн грн на строительстве под Киевом. Его уже допросили детективы НАБУ и прокуроры САП.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров имеет статус свидетеля в уголовном производстве по легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Об этом во время брифинга заявили директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко, передает УНН.
Детали
По словам Кривоноса, в отношении Умерова проводились соответствующие следственные действия.
Можем говорить о том, что в данном случае господин секретарь Совета национальной безопасности и обороны, в отношении него соответствующие следственные действия осуществлялись детективами Национального антикоррупционного бюро
В то же время он отметил, что не может сообщить больше деталей.
Руководитель САП Александр Клименко уточнил, что Умеров был допрошен в рамках расследования.
Мы публично коммуницировали об осуществлении допроса господина Умерова в рамках досудебного расследования
По словам Клименко, на данный момент Умеров имеет процессуальный статус свидетеля.
Действия господина Умерова проверялись, он допрошен, и в настоящее время имеет статус свидетеля в этом конкретном уголовном производстве
