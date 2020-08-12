Секретарь СНБО назвал два приоритета развития военной промышленности

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82329 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101753 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126452 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107216 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127182 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101190 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102020 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104041 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101953 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Секретарь СНБО назвал два приоритета развития военной промышленности

Секретарь СНБО назвал два приоритета развития военной промышленности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Два приоритетных направления в развитии украинской стратегической промышленности - это строительство ракет и авиация. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время круглого стола в среду, передает УНН.

"Из ключевого, что касается непосредственно промышленности - это наши ракеты... Второе - это наша авиация. Авиация которая была всегда в нашей стране очень мощной, нам надо срочно ставить все на свои места. Это очень важный момент - ракеты и авиация - это две фундаментальные вещи ", - заявил Данилов.

По его словам, 246 млрд грн, которые в этом году выделены на сектор безопасности и обороны - это "беспрецедентная сумма за все годы независимости".

"Но, понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть в Российской Федерации, еще раз подчеркиваю что мы будем воевать умом", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщал УНН, члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект, согласно которому Украине ежегодно будет выделена военная помощь в размере 300 млн долларов.

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