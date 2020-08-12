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Секретар РНБО назвав два пріоритети розвитку військової промисловості

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Два пріоритетні напрямки у розвитку української стратегічної промисловості - це будівництво ракет і авіація. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час круглого столу у середу, передає УНН.

"З ключового, що стосується безпосередньо промисловості - це наші ракети... Друге - це наша авіація. Авіація яка була завжди в нашій країні дуже потужною, нам треба терміново ставити все на свої місця. Це дуже важлива річ - ракети і авіація - це дві фундаментальні речі", - заявив Данілов.

З його слів, 246 млрд грн, які цього року виділені на сектор безпеки і оборони - це "безпрецедентна сума за всі роки незалежності".

"Але, розуміючи, хто є нашим супротивником, розуміючи ті бюджети, які є в Російській Федерації, ще раз наголошую що ми будемо воювати розумом", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНН, члени комітету Сенату США у закордонних справах від Республіканської та Демократичної партій представили законопроект, згідно з яким Україні щорічно буде виділена військова допомога у розмірі 300 млн доларів.

Українські Національні Новини

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