Секретар РНБО назвав два пріоритети розвитку військової промисловості

"З ключового, що стосується безпосередньо промисловості - це наші ракети... Друге - це наша авіація. Авіація яка була завжди в нашій країні дуже потужною, нам треба терміново ставити все на свої місця. Це дуже важлива річ - ракети і авіація - це дві фундаментальні речі", - заявив Данілов.

З його слів, 246 млрд грн, які цього року виділені на сектор безпеки і оборони - це "безпрецедентна сума за всі роки незалежності".

"Але, розуміючи, хто є нашим супротивником, розуміючи ті бюджети, які є в Російській Федерації, ще раз наголошую що ми будемо воювати розумом", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНН, члени комітету Сенату США у закордонних справах від Республіканської та Демократичної партій представили законопроект, згідно з яким Україні щорічно буде виділена військова допомога у розмірі 300 млн доларів.