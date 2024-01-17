Сейм Польши проголосовал за создание следственной комиссии по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения "Pegasus" в период пребывания у власти партии "Право и справедливость". Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

17 января на утреннем заседании Сейм поддержал создание следственной комиссии для выяснения законности и обоснованности оперативной и разведывательной деятельности с использованием Pegasus правительством, спецслужбами и полицией в период с 16 ноября 2023 года до 20 ноября 2023 года.

Комиссии также поручили выяснить, кто в тогдашней власти отвечал за покупку Польшей Pegasus и подобного программного обеспечения.

Отмечается, что предложенные "Правом и справедливостью" поправки, которыми хотели расширить период также на время пребывания у власти "Гражданской платформы" - с 2007 года - отклонили.

За создание комиссии проголосовали 432 депутата, голосов "против" и "воздержался" не было.

Напомним

20 декабря 2023 года польский Сейм сформировал комиссию из 11 членов для расследования визового скандала, связанного с легализацией пребывания иностранцев в период с 2019 по 2023 год. Скандал связан с использованием платных польских рабочих виз для въезда в ЕС, а чиновников подозревают в злоупотреблениях