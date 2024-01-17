Сейм Польщі проголосував за створення слідчої комісії щодо випадків стеження за опозиційними політиками
Київ • УНН
Польський Сейм проголосував за створення слідчої комісії щодо стеження за опозиційними політиками за допомогою шпигунського програмного забезпечення Pegasus під час правління партії "Право і справедливість". Комісія також розслідуватиме закупівлю урядом цього шпигунського програмного забезпечення.
Сейм Польщі проголосував за створення слідчої комісії щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення "Pegasus" у період перебування при владі партії "Право і справедливість". Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
Деталі
17 січня на ранковому засіданні Сейм підтримав створення слідчої комісії для з’ясування законності та обґрунтованості оперативної і розвідувальної діяльності з використанням Pegasus урядом, спецслужбами та поліцією у період з 16 листопада 2023 року до 20 листопада 2023 року.
Комісії також доручили з’ясувати, хто у тодішній владі відповідав за купівлю Польщею Pegasus та подібного програмного забезпечення.
Зазначається, що запропоновані "Правом і справедливістю" поправки, якими хотіли розширити період також на часи перебування при владі "Громадянської платформи" – з 2007 року – відхилили.
За створення комісії проголосували 432 депутати, голосів "проти" та "утримався" не було.
Нагадаємо
20 грудня 2023 року польський Сейм сформував комісію з 11 членів для розслідування візового скандалу, пов'язаного з легалізацією перебування іноземців у період з 2019 по 2023 рік. Скандал пов'язаний з використанням платних польських робочих віз для в'їзду в ЄС, а чиновників підозрюють у зловживаннях