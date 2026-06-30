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Сейм Литвы утвердил Миндаугаса Синкявичюса на посту премьер-министра

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Сейм Литвы одобрил кандидатуру Миндаугаса Синкявичюса на пост премьер-министра. Новая коалиция сформирована после исключения партии "Заря Нямунаса" из правящей коалиции.

Сейм Литвы утвердил Миндаугаса Синкявичюса на посту премьер-министра
Фото: Visuotinė lietuvių enciklopedija

Сейм Литвы утвердил кандидатуру лидера Социал-демократической партии Миндаугаса Синкявичюса на пост премьер-министра. Он возглавит новое правительство после очередного переформатирования правящей коалиции. Об этом сообщает LRT, передает УНН.

Третье переформатирование коалиции менее чем за два года

Накануне социал-демократы исключили из правящей коалиции партию "Заря Нямунаса" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтюсом. После этого была сформирована новая коалиция с участием Социал-демократической партии, Демократического союза "Во имя Литвы" и Союза крестьян, зеленых и христианских семей Литвы, которая имеет 75 голосов в парламенте.

Социал-демократы - Синкявичюс способен объединить правительство

Во время обсуждения кандидатуры староста фракции социал-демократов Оринта Лейпуте заявила, что Синкявичюс обладает всеми необходимыми качествами для руководства правительством.

Это лидер, который всегда выбирает открытость и диалог. Он слушает людей, а не только говорит, оценивает их по делам, а не по титулам

- отметила она.

Оппозиция говорит о кризисе управления

В то же время оппозиция раскритиковала кадровые изменения в правительстве. Лидер консерваторов Лауринас Кащюнас заявил, что менее чем за два года страна уже в третий раз меняет коалицию и правительство.

Это были два потерянных для Литвы года. Мы больше говорили о скандалах, чем о результатах

- сказал он.

Лидер партии "Заря Нямунаса" Ремигиюс Жемайтайтюс, которую исключили из коалиции, заявил, что за год и восемь месяцев Литва фактически сменила уже трех или даже четырех премьер-министров, и раскритиковал новый состав правительства.

Новая коалиция обещает больше стабильности

Представитель Демократического союза "Во имя Литвы" Лукас Савицкас заявил, что обновленная коалиция должна работать без постоянных публичных конфликтов.

Это должно означать меньше публичных конфликтов и больше взаимного доверия

 - подчеркнул он.

Либералы - стране не нужны новые эксперименты

Лидерка Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен также критически оценила ситуацию, заявив, что частая смена руководства правительства свидетельствует о кризисе управления.

Литве больше не нужен еще один эксперимент. Стране нужно правительство, которое знает, что делает, и несет ответственность за свои решения

- заявила она.

Страны НАТО предупредили о возможной российской провокации против Польши и Прибалтики - The Guardian28.06.26, 18:43 • 4418 просмотров

Андрей Тимощенков

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