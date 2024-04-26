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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  18649 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  31924 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  36019 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  62593 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152116 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167250 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171885 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151096 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120970 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105926 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

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19 апреля 2024, 15:15  •  591725 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Польские фермеры пока блокируют только пункт пропуска Гребенное-Рава-Русская, через который за минувшие сутки в сторону Польши пропустили лишь 70 грузовиков, тогда как через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск за сутки пропустили 1300 грузовиков.

Общество •   •  36019 просмотра
Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети "Мясомаркет"

Мясные сомелье - новое слово в клиентском опыте украинцев.

Новости Бизнеса •   •  3668 просмотра
Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети "Мясомаркет"

Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осуществила свой первый двусторонний зарубежный визит в Украину, где встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и почтила украинцев, погибших в войне.

политика •   •  8091 просмотра
Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину

россияне во время оккупации ЧАЭС похитили и уничтожили имущества на более 1 млрд гривен - ОГП

По данным Офиса Генпрокурора Украины, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции россияне похитили и уничтожили имущества на сумму более 1 миллиарда гривен.

Война •   •  8265 просмотра
россияне во время оккупации ЧАЭС похитили и уничтожили имущества на более 1 млрд гривен - ОГП

К морским портам движется более 8 тысяч вагонов с зерном

8 151 вагон с зерновыми грузами направляется в порты Большой Одессы, что почти на 700 единиц больше, чем неделю назад, с увеличенными ежедневными темпами выгрузки и валютной выручкой от экспорта.

Экономика •   •  8423 просмотра
К морским портам движется более 8 тысяч вагонов с зерном

Украина вернула еще 140 павших бойцов

В Украину вернули 140 павших защитников, из них 112 - из Донецкой области, 20 - из Луганской, 5 - из Сумской, 2 - из Запорожской и 1 - из Херсонской.

Война •   •  11196 просмотра
Украина вернула еще 140 павших бойцов

США выведут своих военных из африканских стран Чад и Нигер

США планируют вывести большую часть своих войск из Чада и Нигера, поскольку они работают над обновлением соглашений, регулирующих роль американских военных и их антитеррористические операции в этих африканских странах.

Новости Мира •   •  9104 просмотра
США выведут своих военных из африканских стран Чад и Нигер

Война в Украине: ООН заявило о резком росте количества убитых детей в 2024 году

По меньшей мере 600 детей погибли в результате атак по всей Украине с момента эскалации войны в 2022 году, причем подтвержденное количество выросло почти на 40% по сравнению с прошлым годом, по данным ЮНИСЕФ.

Общество •   •  9920 просмотра
Война в Украине: ООН заявило о резком росте количества убитых детей в 2024 году

Депортации не будет: в МВД Польши заявили, что украинским беженцам продлят защиту даже без паспорта

Польша готова продолжить защиту украинских беженцев после 30 июня, в том числе тех, кто не имеет действительных документов, и не будет передавать их частные данные никому, в том числе Украине.

политика •   •  10250 просмотра
Депортации не будет: в МВД Польши заявили, что украинским беженцам продлят защиту даже без паспорта

Британская разведка: продвижение российских войск к западу от Авдеевки ускорилось

российские войска ускорили продвижение к западу от Авдеевки в Донецкой области, они создали узкий проход вглубь украинской территории, чтобы войти в городок Очеретино.

Война •   •  12260 просмотра
Британская разведка: продвижение российских войск к западу от Авдеевки ускорилось