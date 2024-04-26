Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

По состоянию на сегодня польские фермеры ограничивают движение грузовиков только возле пункта пропуска "Гребене-Рава-Русская", там за минувшие сутки пропустили 70 грузовиков. А пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" за сутки пропустил 1300 грузовиков. Об этом журналисту УНН рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Детали

По словам Демченко, движение грузового транспорта через пункты пропуска с Польшей сейчас значительно улучшилось. Напомним, что до 21 апреля польские фермеры вообще не пропускали грузовые транспортные средства, которые двигались из Украины в Польшу

За прошедшие сутки на пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская" пропустили 70 грузовиков в сторону Польши, а в сторону Украины несколько лучше проезжают. Очередь чуть больше 100 машин на этом направлении - добавил он.

Спикер отметил, что сейчас наблюдается активное движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", который был разблокирован в понедельник.

Фактически это направление вышло на показатели, которые были до блокировки. За минувшие сутки это 1300 грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Также интенсивное движение сохраняется и по ранее разблокированным пунктам "Краковец" и "Шегини", согласно пропускной способности каждого из этих направлений. По сравнению с тем, что мы наблюдали во время блокировки, то можно сказать, что очереди постепенно уменьшаются.

Также он рассказал, что увеличивается количество зарегистрированных машин в системе "еЧерга".

Мы наблюдаем, увеличение количества зарегистрированных машин в системе "еЧерга" на выезд из Украины. В частности, по направлению "Ягодин", ведь движение здесь идет. Когда это направление блокировалось, то было зарегистрировано на выезд несколько сотен грузовых транспортных средств. Сейчас эта цифра больше, люди ожидают возможность проезда, выбирая себе и направление Ягодина - добавил Демченко.

Напомним

Польские фермеры 24 апреля ограничили движение грузовиков на пункте пропуска "Гребенне-Рава-Русская", пропуская лишь несколько транспортных средств в час в обоих направлениях, при этом около 250 грузовиков стоят в очереди со стороны Польши.

150 грузовиков ожидают въезда в Украину через заблокированный пункт пропуска "Рава-Русская" - пограничники