150 грузовиков ожидают въезда в Украину через заблокированный пункт пропуска "Рава-Русская" - пограничники

Около 150 грузовиков ждут в Польше в очереди на въезд в Украину через заблокированный до сих пор пункт пропуска "Рава-Русская", сообщил в эфире телемарафона в четверг спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

Ситуация не изменилась, одно направление сейчас блокируется - "Рава-Русская" - и по состоянию на утро сегодня в очереди на территории Польши в сторону Украины здесь ожидает где-то 150 грузовиков - сказал Демченко.

По его словам, "определенное количество грузовиков через это направление все же могут ехать" в обоих направлениях. "Польские фермеры пропускают, но это ниже, чем пропускная способность", - добавил он.

На этом направлении, указал Демченко, с 21 апреля в сторону Польши может проехать определенное количество грузовиков, "кроме перевозящих с/х продукцию, потому что ее польские фермеры вообще на этом направлении отказались пропускать".

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко