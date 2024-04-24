После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Сегодня польские фермеры ограничивают движение грузовиков возле пункта пропуска "Хребене-Рава-Русская", пропуская лишь несколько машин в час в оба направления. Утром в очереди на территории Польши насчитывалось около 250 грузовиков. Об этом журналисту УНН рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко

По состоянию на сегодня польские фермеры блокируют движение грузовиков в направлении пункта пропуска "Хребене-Рава-Русская". Они пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час как на выезд из Польши, так и на въезд. По состоянию на утро сегодня на этом направлении в очереди на территории Польши в целом находится около 250 грузовиков - сказал Демченко.

Также он напомнил, что пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу на этом направлении польские фермеры начали частично с 21 апреля, кроме грузовиков, которые перемещают товары 1-24 группы УКТВЭД. До этого в сторону Польши они не пропускали грузовики вообще.

Через пункт пропуска "Ягодин" после разблокировки отмечается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди на территории Польши 150 грузовиков. Наблюдается активность регистрации грузовиков на выезд из Украины в е-очереди - добавил он.

По словам представителя, интенсивное движение грузовиков как на выезд из Украины так и на въезд происходит также на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини" в соответствии с пропускной способности каждого из пунктов пропуска. Очереди на этих направлениях - 750 и 550 грузовиков соответственно.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди стоят 250 грузовиков. В то же время польские фермеры блокируют пункт пропуска "Рава-Русская", где в очереди стоят около 350 грузовиков.