Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака - представитель компании
Киев • УНН
Сегодняшние перебои в работе "Киевстар" были связаны с преодолением последствий предыдущей кибератаки, а продолжающееся восстановление услуг повлекло перебои в работе на юге и западе Украины.
Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака, а преодоление последствий предыдущей атаки. Об этом сообщила директор по корпоративным коммуникациям в Kyivstar Анна Захараш в эфире Радио Свобода, передает корреспондент УНН.
Сегодня происходит технический сбой, мы восстанавливаем сервисы для того, чтобы стабилизировать услуги по всей Украине. Сложности есть в нескольких городах на юге и западе. То, что нам известно - это преодоление последствий предыдущей атаки
Она отметила, что краткосрочные сбои еще могут быть в ближайшее время.
Дополнение
На западе и юге Украины возникают сложности со связью мобильного оператора "Киевстар" (Kyivstar). Идет работа над восстановлением сервисов.
12 декабря мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы; компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.
Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака - представитель компании
Сегодняшние перебои в работе "Киевстар" были связаны с преодолением последствий предыдущей кибератаки, а продолжающееся восстановление услуг повлекло перебои в работе на юге и западе Украины.
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