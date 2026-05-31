Сегодня сборная Украины сыграет первый матч под руководством Мальдеры против Польши

Сборная Украины по футболу сегодня, 31 мая, проведет товарищеский матч против команды Польши. Поединок состоится во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена" и начнется в 18:30 по киевскому времени. Об этом сообщает УАФ, пишет УНН.

Матч станет дебютным для нового главного тренера "сине-желтых" Андреа Мальдеры. В заявку на игру вошли 23 футболиста, а капитаном команды будет Андрей Ярмоленко. Из-за отдыха и повреждений в состав не попали Андрей Лунин, Илья Забарный и Руслан Малиновский. Также из-за травм сбор пропускают вратарь Дмитрий Ризнык и вингер Алексей Гуцуляк.

Накануне тренерский штаб довызвал в национальную команду полузащитника словацкого "Слована" Даниила Игнатенко, который в последний раз выступал за сборную в июне 2023 года. Для подготовки к июньским матчам команда провела учебно-тренировочный сбор во Львове – впервые с начала полномасштабной войны на территории Украины.

Прямую трансляцию встречи покажут медиасервис MEGOGO и телеканал "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2 и кабельных сетях. Предматчевая студия стартует в 17:15.

Букмекеры считают фаворитом сборную Польши: коэффициент на ее победу составляет 2,10, на ничью – 3,25, а на победу Украины – 3,33. Обе команды не смогли пробиться на чемпионат мира 2026 года, поэтому матч станет частью подготовки к осенним поединкам Лиги наций.

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавил сборную Украины по футболу после увольнения Сергея Реброва. Ранее Мальдера работал в сборной помощником Андрея Шевченко, который сейчас возглавляет УАФ.

а 7 июня - против Дании.

Мальдера объявил состав на товарищеские матчи против Польши и Дании. К национальной команде присоединятся два новичка: защитник Александр Романчук и полузащитник Геннадий Синчук. Также в сборную возвращается Андрей Ярмоленко, который в последний раз играл за национальную команду еще в марте 2025 года.

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заменит Егора Ярмолюка в составе национальной сборной Украины на ближайший сбор и матчи против Польши и Дании.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера довызвал голкипера Георгия Ермакова в состав команды. Это дебютный вызов для украинского голкипера.