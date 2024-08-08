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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня россияне уменьшили количество авиаударов по Харьковской области - Синегубов

Сегодня россияне уменьшили количество авиаударов по Харьковской области - Синегубов

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 13:29  •  10137 просмотра

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Председатель Харьковской ОГА сообщил об уменьшении количества российских авиаударов по области. Ранее фиксировали 30-60 управляемых авиабомб в сутки, сегодня - всего несколько и две ракеты.

Если раньше рф запускала по Харьковщине круглосуточно от 30 до 60 управляемых авиабомб, то сегодня было всего несколько авиабомб и две ракеты. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

У нас постоянно под ударами населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского районов. Это фактически север нашей территории и приграничные населенные пункты. Те населенные пункты, которые фактически находятся на линии разграничения сейчас. На Липецком и Волчанском направлениях - так же. Враг продолжает наносить удары, однако сегодня констатируем, что значительно меньше управляемых авиабомб. Если мы фиксировали круглосуточно от 30 до 60 таких ударов, то сейчас имели лишь несколько. Два имели ракетные удары

- сказал Синегубов.

Напомним,

В Харькове был слышен взрыв. Подробная информация о причинах и последствиях взрыва пока отсутствует.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
bogodukhovБогодухов
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
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