Сегодня планируют начать запуск мобильной связи и интернета "Киевстар"- СБУ

Сегодня мобильный оператор "Киевстар" планирует возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты "Киевстара" во взаимодействии с другими государственными органами продолжают работы по восстановлению сети после вчерашней хакерской атаки. По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета - говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Из-за атаки цифровая инфраструктура "Киевстара" подверглась критическим поражениям. Как сообщается, восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

Напомним

Из-за технического сбоя в Киевстаре абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар".

Ответственность за вчерашнюю атаку на мобильный оператор "Киевстар" взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок.