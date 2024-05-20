Сегодня мы выжимаем максимум из того, что можем: Кипер рассказал о работе портов Одесской области под обстрелами

Враг постоянно атакует Одессу "шахедами" и ракетами, пытаясь уничтожить припортовую инфраструктуру. Несмотря на это зерновой коридор работает, и динамика его работы демонстрирует прирост по объему. Об этом в интервью Цензор.Нет рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

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Речь о работе второго зернового коридора, уточнил Кипер. Первый, когда соглашение было заключено при посредничестве ООН и Турции, проработал почти год. Тогда все суда на вход и выход осматривались в Босфоре и без согласия любой стороны этого соглашения корабль не мог пойти дальше. А в июле 2023 года этот коридор перестал действовать, поскольку россия вышла из соглашения, комментирует глава облгосадминистрации.

"В конце лета президент поставил задачу найти выход из этой ситуации. Работали все, кто был причастен, общались с бизнесом, чтобы хоть кто-то из судовладельцев согласился выйти в море. В сентябре нашлась такая компания. Это было первое судно на выход - большой контейнеровоз, который простоял с 23 февраля 2023 года в порту "Одесса". Судовладелец-иностранец согласился, и наши военные обеспечили этот проход. Мы с берега наблюдали за этим процессом. Для нас это было что-то не только радостное, но и волнующее. Переживали, пока это судно не вышло из зоны боевых действий. Сейчас мы работаем круглосуточно, военные сопровождают тоже круглосуточно, и бывают такие дни, что в караване идет 40-50 кораблей. Сегодня из того, что мы можем, мы выжимаем максимум, чтобы обеспечить нашим предприятиям возможность работать. И не только в Одессе. Благодаря указаниям президента, нашим военным логистическая способность морского пути увеличилась и многие предприятия заработали", - добавляет он.