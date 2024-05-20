Сьогодні ми вижимаємо максимум з того, що можемо: Кіпер розповів про роботу портів Одещини під обстрілами

Ворог постійно атакує Одесу "шахедами" і ракетами, намагаючись знищити припортову інфраструктуру. Попри це зерновий коридор працює, і динаміка його роботи демонструє приріст за обсягом. Про це у інтерв’ю Цензор.Нет розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

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Мова про роботу другого зернового коридору, уточнив Кіпер. Перший, коли угода була укладена за посередництва ООН і Туреччини, пропрацював майже рік. Тоді всі судна на вхід і вихід оглядались у Босфорі і без згоди будь-якої сторони цієї угоди корабель не міг піти далі. А в липні 2023 року цей коридор перестав діяти, оскільки росія вийшла з угоди, коментує очільник облдержадміністрації.

"Наприкінці літа президент поставив завдання знайти вихід із цієї ситуації. Працювали всі, хто був дотичний, спілкувались з бізнесом, щоб хоч хтось із судновласників погодився вийти в море. У вересні знайшлась така компанія. Це було перше судно на вихід – великий контейнеровоз, який простояв з 23 лютого 2023 року в порту "Одеса". Судновласник-іноземець погодився, і наші військові забезпечили цей прохід. Ми з берега спостерігали за цим процесом. Для нас це було щось не лише радісне, але і хвилююче. Переживали, поки це судно не вийшло із зони бойових дій. Зараз ми працюємо цілодобово, військові супроводжують теж цілодобово, і бувають такі дні, що в каравані йде 40-50 кораблів. Сьогодні з того, що ми можемо, ми вижимаємо максимум, щоб забезпечити нашим підприємствам можливість працювати. І не лише в Одесі. Завдяки вказівкам президента, нашим військовим логістична спроможність морського шляху збільшилась і багато підприємств запрацювало", - додає він.