Sea Breeze - 2019: от Украины будет 9 кораблей, 2 самолета и вертолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. С участием офицеров Регионального управления морской охраны Госпогранслужбы в план масштабных учений Sea Breeze - 2019 было включено 9 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и 2 самолета и мероприятия с участием подразделений специального назначения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
В этом году Sea Breeze - 2019 уже традиционно будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой. Территориально действия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.
В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, суть задач которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.
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Определенной новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. По легенде враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны.
Планом учений предусмотрено наращивание натренированности персонала специальных подразделений, в том числе и с их высадкой на восторженные объекты с воздуха. А на специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители отряда "ДОЗОР", которые имеют соответствующую специализацию.
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Кроме того, персонал Морской охраны пройдет обучение на курсах смотровых групп, где будет возможность обменяться опытом с греческими коллегами. На курсах по борьбе за живучесть надводного корабля от турецких партнеров будет представлено современное оборудование и средства его эффективного применения.
Учения Sea Breeze - 2019 пройдут в начале июля 2019 года.
Как сообщал УНН, в Украине стартует подготовка к учениям Sea Breeze-2019.