Понад 3 тисячі військових візьмуть участь у навчаннях НАТО в Грузії

"У цьому році навчання будуть ще більш масштабними, і в них візьмуть участь понад 3 тисячі військовослужбовців з країн-членів і партнерів НАТО ... Багатонаціональні навчання будуть проведені під керівництвом Європейського командування Збройних сил США і Оборонних сил Грузії", - про це повідомляють в прес-службі Міноборони Грузії.

Цього року Agile Spirit пройдуть з 27 липня по 9 серпня. Всі питання, пов'язані з організацією маневрів, обговорюють на конференції, яка відкрилася в Тбілісі напередодні і триватиме протягом тижня. Учасники конференції - представники Оборонних сил Грузії і військові з країн-партнерів.

У травні в Тбілісі пройде підсумкова організаційна конференція. На ній буде визначено, скільки військової техніки і обладнання задіють в Agile Spirit 2019.

У відомстві зазначають, що в цьому році метою навчань є поліпшення сумісності сил НАТО з військовослужбовцями з країн-партнерів, розвиток і створення нових можливостей багатонаціонального, регіонального та єдиного партнерства, а також посилення безпеки Чорноморського регіону.

Нагадаємо, в Україні готуються до проведення міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2019", які пройдуть в трьох приморських областях.