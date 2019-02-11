В Украине готовятся к международным военным учениям "Си Бриз-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине готовятся к проведению международных военных учений "Си Бриз-2019", которые пройдут в трех приморских областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Сегодня, 11 февраля, в Одессе началась главная конференция по планированию учений.
По словам руководителя учений от украинской стороны, заместителя командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, конференция имеет целью завершить уточнение учебных задач, обработку сценария и плана, подготовку штаба, обобщение состава сил и средств от вооруженных сил стран-участниц и проведение рекогносцировки мест учений.
По данным Минобороны, главным преимуществом будет масштабность и уникальный формата проведения маневров, когда военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами выполнят задачи по стандартам НАТО.
Отмечается, что международные учения состоятся в северо-западной части Черного моря - в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Напомним, в 2019 году подразделения ВСУ примут участие в 20 международных учениях.