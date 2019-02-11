В Україні готуються до міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Україні готуються до проведення міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2019", що пройдуть у трьох приморських областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Сьогодні, 11 лютого, в Одесі розпочалася головна конференція з планування навчань.
За словами керівника навчань від Української сторони, заступника командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, конференція має на меті завершити уточнення навчальних завдань, опрацювання сценарію та плану, підготовку штабу, узагальнення складу сил та засобів від збройних сил країн-учасниць та проведення рекогносцировки місць навчань.
За даними Міноборони, головною перевагою буде масштабність та унікальний формат проведення маневрів, коли військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання за стандартами НАТО.
Зазначається, що міжнародне навчання відбудеться у північно-західній частині Чорного моря – в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
Нагадаємо, у 2019 році підрозділи ЗСУ візьмуть участь у 20 міжнародних навчаннях.