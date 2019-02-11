Более 3 тысяч военных примут участие в учениях НАТО в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Более 3 тысяч военнослужащих из стран-членов и партнеров НАТО примут участие в многонациональных командно-штабных учения "Проворный дух" (Agile Spirit 2019) в Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.
"В этом году учения будут еще более масштабными, и в них примут участие более 3 тысяч военнослужащих из стран-членов и партнеров НАТО… Многонациональные учения будут проведены под руководством Европейского командования Вооруженных сил США и Оборонных сил Грузии", — об этом сообщают в пресс-службе Минобороны Грузии.
В этом году Agile Spirit пройдут с 27 июля по 9 августа. Все вопросы, связанные с организацией маневров, обсуждают на конференции, которая открылась в Тбилиси накануне и продлится в течение недели. Участники конференции – представители Оборонных сил Грузии и военные из стран-партнеров.
В мае в Тбилиси пройдет итоговая организационная конференция. На ней будет определено, какое количество военной техники и оборудования задействуют в Agile Spirit 2019.
В ведомстве отмечают, что в этом году целью учений является улучшение совместимости сил НАТО с военнослужащими из стран-партнеров, развитие и создание новых возможностей многонационального, регионального и единого партнерства, а также усиление безопасности Черноморского региона.
Напомним, в Украине готовятся к проведению международных военных учений "Си Бриз-2019", которые пройдут в трех приморских областях.