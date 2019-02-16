Sea Breeze – 2019: від України буде 9 кораблів, 2 літаки та гелікоптери

Цього року Sea Breeze – 2019 вже традиційно передбачатиме виконання завдань за стандартами НАТО на морі, суші, повітрі та під водою. Територіально дії відбуватимуться в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях та в північно-західній частині Чорного моря.

У морському компоненті заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп та багато інших вправ, суть завдань яких не розголошується, оскільки залишається актуальним режим "вільної гри" (free play), в якому раптові завдання будуть надходити від багатонаціонального штабу навчань.



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Певною новацією цьогорічних навчань стане відпрацювання річкового елементу. За легендою ворожі елементи намагатимуться заблокувати вихід до моря із найбільшої водної артерії Європи – річки Дунай. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечення супроводження транспортних цивільних суден річкою та їх вільний прохід через гирло Дунаю до Чорного моря. В даному навчальному елементі будуть задіяні виключно сили Держприкордонслужби, зокрема Морської охорони.



Планом навчань передбачено нарощування натренованості персоналу спеціальних підрозділів, в тому числі й з їх висадкою на захоплені об’єкти з повітря. А в спеціалізованих водолазних тренінгах вперше візьмуть участь представники загону "ДОЗОР", які мають відповідну спеціалізацію.



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Крім того, персонал Морської охорони пройде навчання на курсах оглядових груп, де буде можливість обмінятися досвідом із грецькими колегами. На курсах з боротьби за живучість надводного корабля від турецьких партнерів буде представлено сучасне обладнання та засоби його ефективного застосування.



Навчання Sea Breeze – 2019 пройдуть на початку липня 2019 року.



Як повідомляв УНН, в Україні стартує підготовка до навчань Sea Breeze-2019.