В Україні стартує підготовка до навчань Sea Breeze-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві стартувала підготовча конференція до українсько-американських навчань Sea Breeze-2019 задля підтримання стабільності та безпеки в Чорному морі. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України, передає УНН.
"Цьогоріч навчання Sea Breeze- 2019 є важливими, як ніколи. Ми працюємо на результат: це готовність до управління силами за стандартами НАТО, досягнення взаємосуміснісності підрозділів і кораблів, і найголовніше, що українсько-американське навчання Sea Breeze-2019 стає реальним інструментом підтримання стабільності та безпеки в Чорному морі", - заявив директор навчань від української сторони, заступник командувача ВМС ЗСУ із бойової підготовки Олексій Неїжпапа.
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Зазначають, що під час роботи планувальних груп, проводиться уточнення штатів багатонаціонального морського штабу навчання та штабу керівництва навчанням, планів і завдань на міжконференційний період та визначення завдань на головну плануючу конференцію.
У конференції беруть участь представники США, Болгарії, Грузії, Латвії, Литви, Румунії, Данії, Норвегії, Туреччини, Молдови. Окрім національних ВМС до заходу залучено представників ДПСУ, Нацгвардії та антитерористичний центр при СБУ.
Як повідомляв УНН, раніше американський сенатор-республіканець від штату Вісконсін Рон Джонсон виступив за проведення міжнародних операцій, під час яких групи кораблів пройдуть в Азовське море через Керченську протоку.