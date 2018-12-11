ЗСУ очікують на нові системи озброєння та військову техніку - Муженко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Державне підприємство, яке раніше займалось лише ремонтом існуючих систем озброєння, перейшло на новий рівень виробництва нового, модернізованого озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.
"Сьогодні українська армія, як головний стратегічний замовник підприємств національної оборони, вимагає від вітчизняного ОПК якісного прориву в питаннях розробки та постачання у війська концептуально нових систем озброєння та військової техніки. Це ваше головне завдання і саме цим вимірюється національний індустріальний патріотизм", - сказав генерал армії України Віктор Муженко.
Нагадаємо, американські компанії збільшили свою частку в загальному обсязі продажів озброєнь у Топ-100, російська військова промисловість на другому місці. Про це сказано в новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) за 2017 рік
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