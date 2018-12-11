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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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ВСУ ожидают новые системы вооружения и военную технику - Муженко

Киев • УНН

 • 15691 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Государственное предприятие, которое ранее занималось только ремонтом существующих систем вооружения, перешло на новый уровень производства нового, модернизированного вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

ВСУ ожидают новые системы вооружения и военную технику - Муженко

"Сегодня украинская армия, как главный стратегический заказчик предприятий национальной обороны, требует от отечественного ОПК качественного прорыва в вопросах разработки и поставок в войска концептуально новых систем вооружения и военной техники. Это ваша главная задача и именно этим измеряется национальный индустриальный патриотизм", - сказал генерал армии Украины Виктор Муженко.

Напомним, американские компании увеличили свою долю в общем объеме продаж вооружений в Топ-100, российская военная промышленность на втором месте. Об этом говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) за 2017 год. 

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