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Оперативный резерв ВСУ первой очереди составляет более 200 тыс. человек - Генштаб

Киев • УНН

 • 20493 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Оперативный резерв Вооруженных Сил Украины первой очереди составляет более 200 тыс. человек. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.

Оперативный резерв ВСУ первой очереди составляет более 200 тыс. человек - Генштаб

"На сегодня оперативный резерв Вооруженных Сил Украины первой очереди составляет более 200 тыс. человек, из которых подавляющее большинство, по результатам социологических опросов, выразили готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника", - сказал заместитель начальника Генштаба.

По его словам, с начала объявления призыва на учебные сборы в военных комиссариатах имеет место положительная тенденция выполнения плановых заданий за счет резервистов-добровольцев, сохраняется, которые без оповещения, самостоятельно прибывают в военный комиссариат военных частей.

Кроме того, Артеменко сообщил, что в работе по организованному проведению учебных сборов также принимает активное участие совет резервистов вооруженных сил, представители которых привлекаются на сборы в составе бригад.

Как сообщал УНН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает меры по введению в заблуждение людей на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по подготовке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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