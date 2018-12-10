Оперативный резерв ВСУ первой очереди составляет более 200 тыс. человек - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Оперативный резерв Вооруженных Сил Украины первой очереди составляет более 200 тыс. человек. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"На сегодня оперативный резерв Вооруженных Сил Украины первой очереди составляет более 200 тыс. человек, из которых подавляющее большинство, по результатам социологических опросов, выразили готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника", - сказал заместитель начальника Генштаба.
По его словам, с начала объявления призыва на учебные сборы в военных комиссариатах имеет место положительная тенденция выполнения плановых заданий за счет резервистов-добровольцев, сохраняется, которые без оповещения, самостоятельно прибывают в военный комиссариат военных частей.
Кроме того, Артеменко сообщил, что в работе по организованному проведению учебных сборов также принимает активное участие совет резервистов вооруженных сил, представители которых привлекаются на сборы в составе бригад.
Как сообщал УНН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает меры по введению в заблуждение людей на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по подготовке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).