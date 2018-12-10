Російські пропагандисти лякають бойовиків на Донбасі наступом ЗСУ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ посилює заходи із введення в оману людей на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей стосовно підготовки наступу Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Суспільству нав’язується переконання у зростанні загрози активізації бойових дій з вини Об’єднаних сил шляхом розповсюдження чуток і публікації неправдивих та викривлених повідомлень у місцевих так званих "засобах масової інформації", - зазначив речник МОУ.
За його словами, російські пропагандисти під час занять з особовим складом окупаційних підрозділів використовують дезінформацію про підготовку до наступу Збройних сил України.
"Це робиться з метою виправдання застосування до рядового і сержантського складу з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ сурових покарань за недотримання пильності в умовах тривалого перебування цих підрозділів у стані підвищеної бойової готовності на передових позиціях", - пояснив спікер МОУ.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на найбільш загрозливих для противника напрямках окупанти збільшили кількість застосування так званих “вогневих груп” для обстрілів позицій Об’єднаних сил.