Российские пропагандисты пугают боевиков на Донбассе наступлением ВСУ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает меры по введению в заблуждение людей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей относительно подготовки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Обществу навязывается убеждение в росте угрозы активизации боевых действий по вине Объединенных сил путем распространения слухов и публикации ложных и искаженных сообщений в местных так называемых "средствах массовой информации", - отметил представитель МОУ.
По его словам, российские пропагандисты во время занятий с личным составом оккупационных войск используют дезинформацию о подготовке к наступлению Вооруженных сил Украины.
"Это делается с целью оправдания применения к солдатам и сержантам соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ суровых наказаний за несоблюдение бдительности в условиях длительного пребывания этих подразделений в состоянии повышенной боевой готовности на передовых позициях", - пояснил спикер МОУ.
Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на наиболее угрожающих противнику направлениях оккупанты увеличили количество применения так называемых "огневых групп" для обстрелов позиций Объединенных сил.