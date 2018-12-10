Оперативний резерв ЗСУ першої черги становить більше 200 тис. осіб - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Оперативний резерв Збройних Сил України першої черги становить більше 200 тис. осіб. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні оперативний резерв Збройних Сил України першої черги становить більше 200 тис. осіб, з яких переважна більшість, за результатами соціологічних опитувань, висловили готовність прибути до своїх військових частин у разі відкритої агресії противника”, — сказав заступник начальника Генштабу.
За його словами, з початку оголошення призову на навчальні збори у військових комісаріатах має місце позитивна тенденція виконання планових завдань за рахунок резервістів-добровольців, які без оповіщення, самостійно прибувають до військового комісаріату військових частин.
Крім того, Артеменко повідомив, що у роботі щодо організованого проведення навчальних зборів також приймає активну участь рада резервістів збройних сил, представники яких залучаються на збори у складі бригад.
Як повідомляв УНН, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ посилює заходи із введення в оману людей на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей стосовно підготовки наступу Збройних сил України (ЗСУ).