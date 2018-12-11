В Украине стартует подготовка к учениям Sea Breeze-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве стартовала подготовительная конференция к украино-американским учениям Sea Breeze-2019 для поддержания стабильности и безопасности в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает УНН.
"В этом году обучение Sea Breeze-2019 важны, как никогда. Мы работаем на результат: это готовность к управлению силами по стандартам НАТО, достижения совместимости подразделений и кораблей, и самое главное, что украинские-американские учения Sea Breeze-2019 становятся реальным инструментом поддержания стабильности и безопасности в Черном море", - заявил директор учений от украинской стороны, заместитель командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке Алексей Неижпапа.
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Отмечают, что во время работы планировочных групп, проводится уточнение штатов многонационального морского штаба учений и штаба руководства учением, планов и задач на междуконференционный период и определение задач на главную планирующую конференцию.
В конференции принимают участие представители США, Болгарии, Грузии, Латвии, Литвы, Румынии, Дании, Норвегии, Турции, Молдовы. Кроме национальных ВМС к мероприятию привлечены представители ГПСУ, Нацгвардии и антитеррористический центр при СБУ.
Как сообщал УНН, ранее американский сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон выступил за проведение международных операций, во время которых группы кораблей пройдут в Азовское море через Керченский пролив.