У Росії побоюються міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія розцінює як небезпечну ідею плани США і України провести навчання в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Ідея небезпечна. Саме так ми будемо до неї ставитися. До цього вивчимо факти. Вони сприймаються нами як небезпечна ідея", - сказав Карасін.
Нагадаємо, в Україні готуються до проведення міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2019", які пройдуть в північно-західній частині Чорного моря - в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. 11 лютого в Одесі почалася головна конференція з планування навчань.
Як повідомляв УНН, у 2019 підрозділи ЗСУ візьмуть участь в 20 міжнародних навчаннях.