У Росії побоюються міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2019"

"Ідея небезпечна. Саме так ми будемо до неї ставитися. До цього вивчимо факти. Вони сприймаються нами як небезпечна ідея", - сказав Карасін.

Нагадаємо, в Україні готуються до проведення міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2019", які пройдуть в північно-західній частині Чорного моря - в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. 11 лютого в Одесі почалася головна конференція з планування навчань.



Як повідомляв УНН, у 2019 підрозділи ЗСУ візьмуть участь в 20 міжнародних навчаннях.