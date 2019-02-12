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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71731 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97457 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133989 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132830 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131034 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 125671 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 162720 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141472 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145309 просмотра

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В России опасаются международных военых учений "Си Бриз-2019"

Киев  •  УНН

 • 11180 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия расценивает как опасную идею планы США и Украины провести учения в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает ТАСС, передаёт УНН.

"Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея", - сказал Карасин.

Напомним, в Украине готовятся к проведению международных военных учений "Си Бриз-2019", которые пройдут в северо-западной части Черного моря - в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. 11 февраля в Одессе началась главная конференция по планированию учений.

Как сообщал УНН, в 2019 году подразделения ВСУ примут участие в 20 международных учениях.

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