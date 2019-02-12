В России опасаются международных военых учений "Си Бриз-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия расценивает как опасную идею планы США и Украины провести учения в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает ТАСС, передаёт УНН.
"Идея опасная. Именно так мы будем к ней относиться. До этого изучим факты. Они воспринимаются нами как опасная идея", - сказал Карасин.
Напомним, в Украине готовятся к проведению международных военных учений "Си Бриз-2019", которые пройдут в северо-западной части Черного моря - в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. 11 февраля в Одессе началась главная конференция по планированию учений.
Как сообщал УНН, в 2019 году подразделения ВСУ примут участие в 20 международных учениях.