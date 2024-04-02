Сделай ход конем: добавь к чеку донат на фронтовой пикап

Линия магазинов EVA и команда благотворительного проекта "ГЕРОЙCAR" запустили инициативу "Ход конем", чтобы поддержать большой сбор донатов на 1000 пикапов для украинских военнослужащих.

Приобщиться к инициативе можно на кассах магазинов EVA, сделав перевод любой желаемой суммы от 1 гривны с 21 марта по 8 мая 2024 года включительно. Или же прямо сейчас - донатом на сайте проекта.

Глобальная цель платформы "ГЕРОЙCAR", согласованная командованием ВСУ, - 1000 авто для защитников Украины. Средства в рамках совместной с EVA инициативы "Ход конем" будут направлены конкретно на приобретение 15 пикапов для легендарной Третьей отдельной штурмовой бригады, которая сейчас защищает Украину на Восточном направлении фронта. Стоимость 1 авто составляет в среднем от 240 до 360 тыс. грн в зависимости от модели и комплектации.

"Война - требует не только мужества, сил, но и ума, стратегического мышления, как во время игры в шахматы. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы благодаря верным железным коням от проекта "ГЕРОЙCAR" наши защитники могли отражать атаки и наносить сокрушительные поражения врагу и в конце концов уверенно сказать: "Шах и мат, оккупанты". Конь - не главная фигура в шахматах, как и авто на фронте, но с помощью коня можно выиграть партию. Именно поэтому мы с EVA начинаем очередной благотворительный сбор на фронтовых "коней", чтобы повысить шансы военных ВСУ на стратегический и тактический успех в борьбе с врагом", - пояснил Артем Скрипка, руководитель благотворительного фонда "ГЕРОЙCAR".

Узнать подробную информацию о деятельности и результатах работы проекта "ГЕРОЙCAR" можно на официальном сайте.

Присоединяйтесь к проекту "Ход конем" на сайте или посетите магазины EVA и делайте переводы на кассах! Помните, что слишком маленьких донатов не бывает. Как и слишком больших. Каждый перевод в поддержку Сил обороны Украины - очень важен для нас и наших защитников, которые, рискуя собой, получают Победу и мир для Украины.