Сдал положительный тест на коронавирус: "Бавария" потеряла второго лидера перед игрой с "ПСЖ"

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40455 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58536 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мюнхенская “Бавария” не сможет рассчитывать на одного из основных футболистов в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов против французского “ПСЖ”, передает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.

Детали

Не сможет помочь своей команде вингер Серж Гнабри, у которого обнаружили коронавирус. Гнабри чувствует себя хорошо, он отправлен на самоизоляцию.

Немец, трансферная стоимость которого составляет 70 млн. Евро, провел в этом сезоне в Бундеслиге 23 матча и забил 9-ть голов при 3-х голевых передачах. В Лиге чемпионов в его активе 6 матчей и одна результативная передача.

Стоит отметить, что также в предстоящем матче с французами не сможет принять участие нападающий Роберт Левандовски, который травмировался в матче за сборную. Не помогут “Баварии” еще и Толиссо и Дуглас Коста.

Стоит напомнить

“Бавария” стала победителем поединка лидеров Бундеслиги.

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