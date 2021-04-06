Сдал положительный тест на коронавирус: "Бавария" потеряла второго лидера перед игрой с "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мюнхенская “Бавария” не сможет рассчитывать на одного из основных футболистов в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов против французского “ПСЖ”, передает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.
Детали
Не сможет помочь своей команде вингер Серж Гнабри, у которого обнаружили коронавирус. Гнабри чувствует себя хорошо, он отправлен на самоизоляцию.
Немец, трансферная стоимость которого составляет 70 млн. Евро, провел в этом сезоне в Бундеслиге 23 матча и забил 9-ть голов при 3-х голевых передачах. В Лиге чемпионов в его активе 6 матчей и одна результативная передача.
Стоит отметить, что также в предстоящем матче с французами не сможет принять участие нападающий Роберт Левандовски, который травмировался в матче за сборную. Не помогут “Баварии” еще и Толиссо и Дуглас Коста.
Стоит напомнить
“Бавария” стала победителем поединка лидеров Бундеслиги.