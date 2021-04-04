"Баварія" стала переможцем поєдинку лідерів Бундесліги

Деталі

У дуже інтенсивному матчі обидва колективи билися з неймовірним завзяттям, наочно довівши, що в даний момент є найкращими командами Німеччини. “Золотий гол” на 38-й хвилині забив Леон Горецка із передачі Томаса Мюллера — 1:0.

Здобувши перемогу в центральному матчі туру, мюнхенці зарядилися додатковою упевненістю напередодні першого поєдинку в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти “ПСЖ”.

Доповнення

Завдяки цьому успіху команда Ханса Фліка збільшила свій відрив у турнірній таблиці до семи очок над “Лейпцигом”. Третім йде ФК “Волфсбург” (54 очки і мінус десять балів від “Лейпцига”).