"Бавария" стала победителем поединка лидеров Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Мюнхенская "Бавария" вышла победителем из противостояния с прямым конкурентом за чемпионский титул - "СБ Лейпцигом", сообщает УНН со ссылкой на сайт победителей.
Детали
В очень интенсивном матче оба коллектива сражались с невероятным упорством, наглядно доказав, что в данный момент являются лучшими командами Германии. “Золотой гол” на 38-й минуте забил Леон Горецкий по передаче Томаса Мюллера — 1:0.
Одержав победу в центральном матче тура, мюнхенцы зарядились дополнительной уверенностью накануне первого поединка в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов против “ПСЖ”.
Дополнение
Благодаря этому успеху команда Ханса Флика увеличила свой отрыв в турнирной таблице до семи очков над “Лейпцигом”. Третьим идет ФК “Волфсбург” (54 очка и минус десять баллов от “Лейпцига”).