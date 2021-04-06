Здав позитивний тест на коронавірус: “Баварія” втратила другого лідера перед грою з “ПСЖ”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Мюнхенська “Баварія” не зможе розраховувати на одного із основних футболістів у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти французького “ПСЖ”, передає УНН з посиланням на сайт мюнхенців.
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Не зможе допомогти своїй команді вінгер Серж Гнабрі, у якого виявили коронавірус. Гнабрі відчуває себе добре, він відправлений на самоізоляцію.
Німець, трансферна вартість якого складає 70 млн. євро, провів цього сезону в Бундеслізі 23 матчі і забив 9-ть голів при 3-х гольових передачах. У Лізі чемпіонів в його активі 6 матчів і одна результативна передача.
Варто відзначити, що також в майбутньому матчі з французами не зможе взяти участь нападник Роберт Левандовскі, який травмувався в матчі за збірну. Не допоможуть “Баварії” ще й Толіссо і Дуглас Коста.
Варто нагадати
“Баварія” стала переможцем поєдинку лідерів Бундесліги.