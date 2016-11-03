По меньшей мере одного человека задержали во время потасовки на Крещатике

Между активистами, которые перекрыли улицу Крещатик в Киеве в знак протеста, и правоохранителями произошла потасовка.

Полиция пыталась оттеснить людей с проезжей части. Сейчас большинство активистов находятся на Майдане Независимости и улице Михайловской.

Напомним, вкладчики банков-банкротов перекрыли улицу Крещатик в Киеве . При этом люди выкрикивали "позор" и жгли дымовые шашки.