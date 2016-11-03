Щонайменше одну людину затримали під час штовханини на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Щонайменше одну людину із натовпу правоохоронці посадили до "автозаку" під час штовханини, яка сталася на Хрещатику, передає кореспондент УНН.
Між активістами, які перекрили вулицю Хрещатик у Києві в знак протесту, та правоохоронцями сталася штовханина.
Поліція намагалася відтіснити людей з проїжджої частини. Наразі більшість активістів знаходяться на Майдані Незалежності та вулиці Михайлівській.
Нагадаємо, вкладники банків-банкрутів перекрили вулицю Хрещатик у Києві. При цьому люди викрикували "ганьба" та палили димові шашки.