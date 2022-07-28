По меньшей мере 42 человека погибли в Индии после употребления токсического алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. По меньшей мере, 42 человека погибли и еще около 100 были госпитализированы в западной Индии после употребления токсического алкоголя. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Десятки людей заболели в начале этой недели после того, как выпили метанол — ядовитую форму алкоголя, которая иногда используется в качестве антифриза — продается в нескольких селах по всему штату Гуджарат.
Высокопоставленный сотрудник полиции сообщил, что с того времени в районе Ботада погиб 31 человек. Еще 11 человек погибли в соседнем районе Ахмедабада.
Дополнение
Гуджарат, родной штат премьер-министра Нарендры Моди, является одним из нескольких штатов Индии, где потребление и продажа спиртных напитков незаконны.
Сотни людей ежегодно умирают в Индии от дешевого алкоголя, произведенного на подпольных винокурнях.
По данным Международной ассоциации спиртных напитков и вина Индии, примерно из пяти миллиардов литров алкоголя, что ежегодно выпивается в стране, около 40 процентов производится нелегально.
В прошлом году 98 человек скончались в северном штате Пенджаб после употребления нелегальной выпивки.
А в 2019 году в результате аналогичного инцидента на северо-востоке штата Ассам погибли более 150 человек, большинство из них – работники чайных плантаций.
К ликёру часто добавляют метанол, чтобы повысить его эффективность. При попадании метанол может вызвать слепоту, повреждение печени и смерть.