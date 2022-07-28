Щонайменше 42 особи загинули в Індії після вживання токсичного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Щонайменше 42 людини загинули і ще близько 100 були госпіталізовані в західній Індії після вживання токсичного алкоголю. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
Десятки людей захворіли на початку цього тижня після того, як випили метанол — отруйну форму алкоголю, яка іноді використовується як антифриз — продається в кількох селах по всьому штату Гуджарат.
Високопоставлений співробітник поліції повідомив, що з того часу в районі Ботад загинула 31 людина. Ще 11 людей загинули в сусідньому районі Ахмедабад.
Доповнення
Гуджарат, рідний штат прем'єр-міністра Нарендри Моді, є одним із кількох штатів Індії, де споживання та продаж спиртних напоїв є незаконними.
Сотні людей щорічно помирають в Індії від дешевого алкоголю, виробленого на підпільних гуральнях.
За даними Міжнародної асоціації спиртних напоїв і вина Індії, приблизно з п'яти мільярдів літрів алкоголю, що щорічно випивається в країні, близько 40 відсотків виробляється нелегально.
Минулого року 98 людей померли у північному штаті Пенджаб після вживання нелегальної випивки.
А у 2019 році внаслідок аналогічного інциденту на північному сході штату Ассам загинуло понад 150 осіб, більшість із них – працівники чайних плантацій.
До лікеру часто додають метанол, щоб підвищити його ефективність. При потраплянні метанол може викликати сліпоту, пошкодження печінки і смерть.