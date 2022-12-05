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По меньшей мере 27 человек погибли в результате оползня в Колумбии – президент

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. По меньшей мере 27 человек погибли, когда оползень обрушился на дорогу на северо-западе Колумбии, заблокировав людей в автобусе и других транспортных средствах, заявил в понедельник президент Густаво Петро, передает УНН.

Цитата

«С грустью я должен сообщить, что сегодня 27 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в результате трагедии, которая произошла в воскресенье в отдаленном районе муниципалитета Пуэбло-Рико», - написал Петро в Twitter.

Детали

В воскресенье вечером президент сообщил о трех погибших, поскольку десятки спасателей искали выживших.
Один из выживших сказал, что водителю автобуса удалось уклониться от сильнейшего оползня.

«Водитель автобуса давал задний ход, когда все рухнуло», – сказал Андрес Ибаргуен радиостанции Lloro Stereo.

По словам представителей гражданской обороны, автобус выехал из города Кали с 25 пассажирами.

Дополнение

Смерти происходят, когда регион борется с экстремальной погодой, вызванной третьим годом подряд Ла-Нинья, климатической моделью, из-за которой охлаждаемая вода в Тихом океане приводит к обильным осадкам в Андских горах.

По оценкам Национального подразделения Колумбии по управлению рисками стихийных бедствий, в период с августа 2021 года по середину ноября этого года в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с Ла-Нинья, погиб 271 человек, а еще 348 человек получили ранения из примерно 743 337 пострадавших.

В прошлом месяце правительство Колумбии объявило чрезвычайное положение, что позволило ему привлечь около 433,8 млн. долларов для преодоления кризиса.

1 декабря Всемирный банк также объявил, что выделил Боготе 300 миллионов долларов в рамках кредита на политику развития для помощи в реагировании на чрезвычайные ситуации.

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